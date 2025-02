VAATAMINE OMAL VASTUTUSEL Kuuekümnendates popstaar Madonna roomas uues promoklipis siidises roosas sekspesus põrandal

17. veebruaril lisas popstaar Madonna enda 19 miljoni fänniga Instagrami kontole kuuma videoklipi, kus annab teada, et varsti on tulemas tema vana albumi «Bedtime Stories» uuestisünd ning lisaks saab albumit kuulata vinüüli kujul.



Bedtime Stories on Madonna kuues stuudioalbum, mille ta andis välja 1994. aasta 25. oktoobril.​