KUUM VIDEO Dubais resideeruv modell Rebeka Võsu viskas jahi peal riided seljast

Rebeka Võsu on Eesti päritoluga modell ning sisulooja, kellel on Instagramis üle 50 000 jälgija. Psühholoogia valdkonnas magistrikraadi omandanud Võsu ei ole kunagi varjanud, et tal on kallis maitse. Sotsiaalmeedias näitab kaunitar iga päev enda väga luksuslikku elu kallima Zeusiga. Lisaks jagab modell endast kadestamisväärseid pilte.



Hiljuti postitas naine sõbrapäeva puhul enda Instagrami kontole eriti seksika video, mis jätab fantaasiale vähe ruumi.​



Videol on näha, kuidas modell naudib tuulest viiduna punastes bikiinides mõnusat päiksepaistelist ilma, kihisev jook pokaalis.