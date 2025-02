KES SELLE KINNI MAKSAB? Karmel Killandi selgitab, mis saab siis, kui Eesti peaks Eurovisiooni võitma

Möödunud laupäeval toimus Eesti Laulu finaal ning selgus, et Eestit läheb tänavu Eurovisioonile esindama Tommy Cash. Karmel Killandi käis külas Retro FMis ning tõdes, et ta südamest toetab Cashi ning talle väga meeldib see suhtumine, et laulja tahab minna võitma. «Rahvusringhäälingu ainus viis on teda loomulikult toetada,» sõnas Killandi ning tõdes, et kui ta mõtleb tagasi aastasse 2002, siis sellised suured sündmused ühendavad.

Killandi sõnas, et ERR maksab kinni Eurovisioonile sõidu puhul väga olulise osa ning seda saavadki teha ainult nemad. «Me maksame selle osavõtutasu, mis on väga suur, 70 000 – 80 000 euro vahel,» avaldas Killandi ning lisas, et samuti makstakse kinni kõikide lavalolijate ööbimised ja sõidud. «Ehk me teeme kõik selle ära, et ta saaks rahulikult minna ja esineda. Ja nüüd kõik see, mida ta tahab oma act'is muuta, on tema kulul,» avaldas Karmel.