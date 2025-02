VIDEO «​Täna ei tee keegi tuhande euro eest tööd.» Tuntud kinnisvarabüroo reklaamklipp vihastas inimesed välja

Ei ole saladus, et inimesi sageli kurvastavad maakleritasud ja seetõttu panevad nad oma vara ise müüki. Kahjuks võib sellega kaasneda teinekord aga palju probleeme.



Niisiis otsustas ettevõtja ja maakler Sanders Skorik​ postitada sotsiaalmeediasse õpetliku video, kus paneb südamele, miks on tehingute puhul siiski maaklereid vaja.



«Mis siin salata, täna küsib keskmine maakleribüroo Tallinnas korteri või maja või mille iganes vahendustasuks umbes kolm protsenti. Kui sul on korter väärtusega 200 000 eurot, siis 6000 eurot on tavaliselt maakleribüroo vahendustasu selleks, et ta teeks protsessi algusest lõpuni. Kuulutab, jookseb, teeb kukerpalli ümber korteri, et see saaks müüdud, viib su notarisse ja teeb kõik ära,» alustab mees juttu, olles ise samal ajal autoroolis.