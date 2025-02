UUS HOOAEG! Kanal 2 kevadhooaeg toob ekraanile uue suurformaadi «Täheks sündinud», kodumaiste sarjade uued osad ja eripalgelised seiklused kolmel mandril

Saate formaat on Ühendkuningriigis tõestanud, et see võib avada osalejatele tee rahvusvahelisele muusikaareenile. Näiteks sai esimese hooaja järel suure hoo sisse Freddie Mercury tribuutlaulja Gary Mullen, kes on sellest ajast alates tuuritanud üle maailma oma show«ga »One Night of Queen«.