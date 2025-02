Narkootikumide käitlemise tõttu kohtu all olev mees jagas sõpradele kokaiini tasuta: ma ei mõelnud selle peale, et pean kasumit saama

Tartu maakohtus jätkus teisipäeval arutelu kohtuasjas, mis puudutab narkootilise aine käitlemist, millega seoses on kohtu all kuus inimest. 18. veebruaril toimunud istungil andis ütlusi üks meestest, kes vastas oma kaitsja esitatud küsimustele. Kireva sõpruskonnaga mees tunnistas, et kui oli käimas pidu, jagas ta mõnikord sõpradele kokaiini ka tasuta. «Peo ajal ei küsita raha. See oleks imelik olnud, see oleks pidu mõjutanud negatiivselt,» ütles mees.