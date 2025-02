Narkootikumide käitlemise tõttu kohtu all olev mees andis kokaiini ka oma tütrele: ütlesin küll talle, et ära sina tee

Tartus tegutsenud narkogrupeeringu liikmed on kõik ükshaaval kohtu ees seisnud ning andnud aru omavaheliste suhete ja kokaiini müügitehingute kohta. Istungid selles kohtuasjas on väldanud alates 2023. aastast. «Selle aasta lõpuni läheb välja,» ütleb üks istungil osalenud kaitsjatest.

Teisipäeval kuulas kohus ära viimase süüdistatava kuueliikmelisest grupist – Kalev Koorti – keda süüdistatakse narkootilise ja psühhotroopse aine suures koguses ebaseaduslikus käitlemises. Sama paragrahvi alusel on süüdistus esitatud tema sõpradele-tuttavatele, kes on juba varasemalt kohtu ees ütlusi andnud. Kolm kõnealuse grupeeringu meestest viibisid kohal ka tänasel istungil. Üks neist sõnas vaheajal, et ta ostis Kalevilt vaid paar grammi kokaiini, kuid see on talle väga kalliks maksma läinud ja koguni kohtusse toonud.