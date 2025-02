KADUNUD VENNAD? Tuntud väljaanne Daily Mail võrdleb tänavust eurolaulikut Kylie Jenneri peikaga

Kui enne ei olnud britid 33-aastasest Tommy Cashist teadlikud, siis nüüd tänu Daily Maili uudisele on see võimatu, sest räpparit võrreldakse maailmakuulsa näitleja ning Kylie Jenneri peikaga Timothée Chalamet'ga.



«Kas me jätsime Timmy teisikukonkursi vahele?» seisab Daily Maili väljaande TikToki postituse pealkirjas.



Alapealkirjaks on juurde lisatud: «Timothée Chalamet' fännid kogunevad Eesti Eurovisiooni võistleja selja taha, kes meenutab silmatorkavalt «Düüni» staari. 33-aastane Tommy Cash kavatseb tänavu mais Eestit esindada Baselis Šveitsis looga «Espresso Macchiato».​ Mees on laiemale avalikkusele tuntud aga tänu koostööle Charli XCXiga looga «Delicious». Kas arvate, et Cashil on võimalus võita järgmin​e Chalamet' teisikukonkurss?»