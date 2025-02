TÕELINE PRINTSESS! Kelly Sildaru tähistas oma sünnipäeva kauni klõpsuga

«Ma ei teadnud, mis seal sees on. Kartsin seda, et mis siis, kui see mingil moel annab sõnumit valesti edasi. Aga kui ma juba esimest korda vaatasin, siis ma üllatusin väga positiivselt ja siis see filmi polnud veel 100 protsenti valmis. Ma arvan, et see on väga tugeva sõnumiga film. Minu lugu räägib see kindlasti.»