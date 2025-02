Marju tõdes, et kui uuris pojalt, mis plaanid neil sõpradega on, sõnasid noored, et sooviksid peole sülti ja krõpse. «Jessas, kui ma sain 13, oli Laua Viin ja pidu hommikuni,» meenutas Karin. Ta tõdes, et nüüd on kõik teisiti, pidu kestab päevasel ajal paar tundi ning vanemad kutsutakse järgi. «No üldiselt pidu oli meeleolukas, kestis paar tundi ja mitte üht sigadust,» sõnas Marju ning lisas, et tema meelest pole noorus hukas.