GALERII Helitehase sünnipäev tõi kohale täismaja, üles astusid kuumad Briti artistid

Lavale astusid ka mitmed erikülalised ja üllatusesineja.

Delta Heavy – populaarne Briti bassmuusika duo (Nem Hall ja Simon James), mis on tuntud oma energiliste live-esinemiste ja kõrge kvaliteedi poolest. Nad on teinud koostööd selliste artistidega nagu Avicii, Diplo, Rita Ora, Chase & Status, Martin Solveig, Dizzee Rascal jpt. Delta Heavy esineb Helitehases oma uue albumi tuuri käigus.

Tantrum Desire – Jay Faleye alias Tantrum Desire on tuntud oma võimeka ja dünaamilise muusika poolest, ta on välja andnud mitmeid hittlugusid, mis on vallutanud tantsupõrandad kõikjal maailmas. Koostööd on ta teinud selliste suurnimedega nagu The Wanted, Laidback Luke, Rusko, Matrix & Futurebound, Wideboys ja Utah Saints.

Venjet – Londoni päritolu Inglise elektroonika- ja drum'n'bass'i artist. Ta saavutas populaarsuse, remiksides igapäevaseid helisid energilisteks hittideks, millest kõige tuntumad on «Open the Door», «Unmask Your Emotions» ja «Create Machines».

Venjent on varem kaastootnud lugusid The Prodigyle 2015. aasta albumil «The Day Is My Enemy» ja loonud muusika 2020. aasta õudusfilmile «The Owners». Ta on ka endine bändi Never Not Nothing liige, mis saavutas Spotifys ja teistel platvormidel miljoneid striime.