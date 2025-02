Silvia Ilves plaanib järgmine aasta Eesti Laulul osaleda: tahaks proovida teha ülimalt raju rokki

Silvia Ilves sõnab toimetusele, et tema on tänavuse Eesti Laulu võitjaga väga rahul ning ei olnud üldse üllatunud, et Tommy Cash võidab. «Naljakas, et selline naljavideo, mis ma sotsiaalmeediasse panin, et see nüüd niimoodi tuld võttis,» jagas Ilves oma versiooni kommenteerides. Naisel endal TikToki kontot pole ning seega ta ei tea, mis seal täpselt ka toimub.