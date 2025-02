«HOMMIKUKS SURNUD» Juhtlõngaks vaid verine salvrätik sõnumiga «Sa andsid mulle AIDSi»

Baker hoidis veriseid riideid alles ning andis need lõpuks politseile üle. DNA-ekspertiis kinnitas, et riietel oli nii Jorell Youngi kui ka Robert LeCompte’i veri. See oli murranguline tõend, mis aitas mõrvari tabada. Selgus, et verine sõnum oli taotluslikult sätitud, et juhtida uurijaid eksiteele. Tegelik põhjus oli lihtne – rööv.