Taskuhäälingus «Off the Rec» käis külas teravate sõnavõttude poolest tuntud ilusüstide kuninganna Marju Karin koos uue lemmiklooma kits Matiga.

Uues osas räägib naine kuidas ta tutvus endast 16 aastat noorema peigmehega, miks on tema mees talle tähtsamal kohal kui lapsed ja milliseid staarmüügimehi peab ta kelmideks. Lisaks avab Marju oma südame enesetapu teemadel, paljastades, mitu tema pereliiget on endalt elu võtnud.

«Seniks, kuni ma ei ole minister, kelle rahvas valib, kavatsen oma arvamust avaldada, palju jaksan,» lõõbib naine.

Seekordseks külaliseks on 48-aastane ilukabineti omanik Marju Karin, kes tuli taskuhäälingusse kohale koos enda uue sõbra ja lemmiklooma Matiga.



«Kui sa nüüd natukene maailmas ringi vaatad, siis igal normaalsel rikkal inimesel on kodus üks kits,» alustab diiva juttu.



Elukorraldus on Marjul kodus ideaalselt paigas: «Mees ehitab kitsele maja. Loomal on kuussada ruutmeetrit aeda. Kõik on, nagu peab. Näitasin hiljuti veterinaarametile kõik oma loomad ette. Meil on kõik hoitud. Matiga on sellised lood, et muidu oleks ta vist põllumajanduses läinud juba lihaks.»

«Käisin hiljuti Jamaical. Seal süüakse kitse ja kana, paljud moslemid ei söö siga ju näiteks. Ma ise kitse ei söönud. On ju need plakatid, kus on kirjas, et kust siis hakkab ja lõppeb lemmikloom. Ikka sealt, kust mida me sööme hakkame. Loomulikult, kui tuleb raske aeg, tuleb Mati ära süüa. Elu on julm,» lõõbib naine.