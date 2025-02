«EMOsse pöördumata poleks võib-olla eluski täna.» Eestlaste sõnul pöördutakse EMOsse muredega, millega saaks aidata ka perearst

Üks Redditi kasutaja tegi erakorralise meditsiini osakonda pöördumise teemal ka foorumisse postituse . «Mind pani imestama see, kuidas (kõnealuse artikli – toim) kommentaariumites on mingi hulk inimesi, kes arvavad, et tegelikult tuleks hoopis EMOde läbilaskevõimet suurendada, et kõik saaks hästi kähku eriarsti juurde. Miks on üldse vaja inimestel saada päevapealt arsti juurde väiksemate muredega?» uuris ta.

Postitaja sõnul lähevad väga paljud inimesed erakorralise meditsiini osakonda põhjustega, millega tema meelest piisaks vaid perearsti poole pöördumisest. Lisaks on olemas ka perearsti nõuandeliin. «Minu enda suhtumine selle koha pealt on see, et kui hakkan surema, siis kutsun kiirabi. EMOsse lähen siis, kui on probleem, mis võib palju hullemaks minna, kui kohe tegutsema ei hakka. Ei viitsiks enda aega küll nii palju raisata, et istun terve päeva pingi peal mingi retsepti pärast,» jagas ta.