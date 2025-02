FOTOD Pankrotihaldur pani müüki Tallinna kesklinnas asuva magusa krundi

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas on üleval Tallinna kesklinnas aadressil Kaarli pst 4 asuva hoonestamata maa müügi kuulutus. Tegemist on vägagi väärtusliku maaga, mis läheb müüki alghinnaga 4 500 000 eurot. Maa-ala suuruseks on 6010 ruutmeetrit.