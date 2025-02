«Ta on parim. Nii tore on näha, et keegi elab südamest kaasa ja oskab seda hästi teha,» kommenteeritakse ERRi Facebookis jagatud artikli all. «Viipekeele tõlk on väärt Oscarit. Lahe sell!» «Niimoodi kaasa elada ja laulu sisse minna on lihtsalt super!»