«Raske südamega avaldame, et Duo, ametlikult tuntud kui Duolingo ööküll, on surnud,» teatasid nad oma X-i kontol.

Ettevõtte sõnul uurivad võimuorganid praegu täpsemalt Duo surma asjaolusid, kuid nad ise arvavad, et maskott suri seetõttu, et pidi nii kaua ootama, et kasutajad taas keelt hakkaksid õppima. Nimelt kui oled Duolingo kasutaja, saadab rakendus tihti teavitusi ning meeldetuletusi keele õppimise kohta. Samuti on seal võimalik hoida ka keeleõppe streaki ehk kui iga päev läbid kasvõi mõned minutid õpet, kasvatad oma tulemust.