PÄEVAHOROSKOOP 17. veebruar: Lõvil tasub keelt hammaste taga hoida, Neitsil võivad päevavalgele tulla varjatud saladused

Aeg viib sind kokku inimestega, kes sinust erinevad ja kellest on seetõttu raske aru saada. Ole tähelepanelik, kuula rohkem, räägi vähem! SÕNN

Pea silmas, et ettevaatus on tarkuse ema. Mõtlematu tegutsemine emotsioonide ajel viib sind tupikusse. Alusta nädalat tasa ja targu! KAKSIKUD

Sa võid kriitikat pahaks panna, solvuda ja ikka samas vaimus jätkata. Targem on kriitikast õppida ja ennast parandada. VÄHK

Võid tunda soovi mõnele inimesele öelda, et tema tegevus on sinu meelest mõttetu. Targem on keel hammaste taga hoida!



NEITSI