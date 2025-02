Jan Uuspõld avas eraisiku pankroti teemal suu: ma olen nagu puhas leht, mul ei ole mitte midagi

«See tähendab seda, et minul on jälgijad. Inimesed, kes jälgivad ja panevad mulle südamele, et ma püüaks ikkagi teenida mingit raha. Ma räägin nendele, et ma ei ole kunagi tegelenud raha teenimisega, et õpetage, kuidas see käib,» rääkis Uuspõld saates ja lisas, et olgugi et tal on palju rolle nii filmides kui teatrites, pole ta üle kümne aasta raha teeninud.