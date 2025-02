Tommy Cash pärast Eesti Laulu võitu: päris võistlus alles algab!

«Võim, usk ja arusaam. Ma ei tea, nii palju sõnu on samal ajal peas. Kui kohtunikud hakkasid punkte jagama, siis ma muutusin hästi rahulikuks. Justkui ma oleks alati teadnud, et võidan. Mul on hea meel, et saan lõpuks kõik ellu viia, mis ma olen välja mõelnud,» kirjeldab ta värskeid emotsioone saatejuhile.



Mida muusik Eurovisiooni laval korda saadab, jääb saladuseks: «Ei saa rääkida veel. Meil ei ole võib-olla nii suuri rahasid, nagu on Rootsil või teistel suurematel riikidel, aga uskuge mind, me teeme väga palju müra.»