VIDEOINTERVJUU Eesti Laulul kõrge koha saavutanud An-Marlen avaldas, kellele ta enim pöialt hoidis

An-Marlen tõdes, et kolme parema hulka jõudmine üllatas teda, kuna enda sõnul teeb ta pigem nišimuusikat. «Aga mul on siiralt rõõm olla Eesti Laulul selle looga ja niivõrd kõrge koht saada on täiesti imeline,» õhkas ta vahetult pärast esikolmiku väljakuulutamist.

«Sügaval sisimas ma ikkagi hoidsin Tommy Cashile pöialt, sest ma teadsin, et ta võidab,» avaldas An-Marlen ja lisas, et nad käivad ka sama lauluõpetaja juures, kus on omavahel jutustanud. «Ta on siiras ja tore inimene ja väga südamega selle juures, et Eesti esindatud saaks Eurovisioonil, nii et ma elasin talle väga kaasa,» rääkis lauljatar.