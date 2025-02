VIDEO Eesti Laulu kinni pannud Tommy Cash: ma päriselt tahaks võita Eurovisiooni

Ehkki Tommy Cash kogus superfinaalis 83 protsenti rahva häältest, siis lõpuni ei saanud ta ju siiski võidus kindel olla. «See on ikkagi võistlus, ma ei saa kontrollida inimesi, nii palju faktoreid on, sõufaktorid, mu hääle faktorid, mis on päev, kuidas on teised võistlejad mu vastu. Nii palju asju,» ütles Tommy Cash pressikonverentsil.

Paljud rahvusvahelised fännid kommenteerisid mehe Eesti Laulu etteastet nähes, et sõu polnud piisavalt šokeeriv. «Päevast kui see lugu tuli välja, ma lugesin nii paljusid kommentaare oma niiöelda fännidelt, et see ei ole Tommy Cashi lugu. See lugu oli järgmine päev number üks absoluutselt igal streaming (voogedastus - toim) platvormil,» vastab ta kriitikutele. «Eurovisioon ei ole selleks, et ma mõtleks nagu Tommy Cash, Eurovisioon on Eurovisioon, siin on omad reeglid, see on oma loomaaed, heas mõttes. Siin peab teistmoodi mõtlema.»