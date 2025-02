FOTOD Tommy Cashi kõrval on koha sisse võtnud armastatud eurolaulik Käärijä

Nüüd on Käärijä koha sisse võtnud Unibet Arena green room'is, kus toetab Tommy Cashi. Käärijä kutsus juba päeval oma sotsiaalmeedias inimesi üles just Tommy Cashi poolt hääletama ning finaaliks on ta selga tõmmanud särgi, kus peal kirjas «Vote for Tommy» ehk «Hääletage Tommy poolt».