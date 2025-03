Seekord vaatame, kuidas peegeldavad planeedid Alika Milova ja Raul Esko värsket armastust – mis on sidunud neid kokku ja milline on suhte potentsiaal?

Üks huvipakkuvamaid teemasid astroloogias on inimeste suhted ja sobivus. Iga inimene on taevatähtede keeles täiesti unikaalne kooslus ning teise samasugusega kokkupuutes hakkavad tekkima vastastikmõjud, millest sünnib omakorda midagi uut ja kordumatut.

Kui mõista neid sisemisi dünaamikaid, mis inimeste vahel käivituvad, on mõnevõrra lihtsam saada aru ja aktsepteerida, miks suhtes kerkivad üles just sellised ja sellised teemad. Astroloogia kõige tänuväärsem funktsioon ei ole mitte ennustamine, vaid mõistmise avardamine – miks me kogeme seda, mida kogeme; mis on need sügavad psüühilised jõud meis endis, mis selleni on viinud.