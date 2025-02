Katri Teller jagas ebameeldivat seika õhtusöögilauast: ma ütlesin sõbrannale, et see on praegu probleem

Nimelt jagas Teller saates vahejuhtumit õhtusöögist, kus peale tema oli veel paar kuulsat inimest ning kuidagi sattus lauda ka pealtnäha võõras tüdruk. «Kuidagi surus end sinna õhtusöögilauda,» meenutas saatejuht.​

Võõra neiu kummaline olek ei jäänud Telleril aga märkamata. «Ma nägin juba eos ära, kuidas ta üritab filmida ja Instagrami stoorisid teha, et näidata, kellega ta ikka väljas on,» kirjeldas ta. «Ma ütlesin sõbrannale, et see on praegu probleem.»​

Ei läinudki palju aega mööda, kui Tellerile helistas ootamatult tuttav, kes polnud selle õhtusöögiga seotud, kuid oli kuulnud, kellega Teller tollel päeval õhtustanud oli. «See tuli läbi kolme inimese selle sama tüdruku poolt,» nentis naine.

Teller tõdes, et sellepärast ongi tuntud inimesena lihtsam ja ka turvalisem olla sõber nendega, kes on samuti avalikkuse tähelepanuga harjunud. «Neil pole absoluutselt põnev sinust rääkida, see on kõik nii tavaline, see pole kellegi jaoks mingi teema,» põhjendas ta.

Lisaks tuli saates juttu ka sellest, kas ja kuidas on võimalik meeste ja naiste vaheline sõprus, samuti sellest, kuidas erinevad sõprussuhted Eestis ja mujal maailmas.

Duo raadio värske saatesarja «Naistesaun» saatejuhtideks on Kristel Aaslaid, Carola Madis, Katri Teller ja Kethi Uibomägi. Iga laupäeval kell 14 istub kaks neist kujutletavale saunalavale, et lobiseda teemadel, mida naised muidu just leiliruumis rääkida võiksid.