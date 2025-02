Viimaste kuude jooksul on Elon Muski ja Donald Trumpi vahel kujunenud tugev liit, mida aasta aega tagasi keegi veel ette näha ei osanud. Nendevaheline sõprus ja Muski ootamatu osalemine USA poliitikas on ilmselt kogu USA ajaloo jooksul esmakordne taoline kahe titaani sümbioos.

Taevaseisudel on selle kohta kindlasti oma lugu rääkida, mis võib anda vihje, kas tegu on lühiajalise katsetusega, millel on oht peagi vastu taevast lennata, või näeme me praegu alles pikaajalise koostöö algeid.