Ühel 1990. aasta udusel augustiõhtul väitsid kaks meest, kes matkasid Šotimaa Calvine'i, Perthi ja Kinrossi kenade külakeste juures nõmmedel, et nägid nende kohal lendavat hiiglaslikku rombikujulist objekti. Ilmselt polnud sellel selget tõukejõudu ja see ei jätnud maha kondensijälgi, vaid see oli vaikne ja staatiline, justkui ajas tardunud, kirjutab The Guardian.