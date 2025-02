Statistikaamet sõnas sotsiaalmeediasse tehtud postituses, et tänase sõbra- ja valentinipäeva puhul on paslik rääkida veidi armastuse statistikast.

Näiteks tõid nad välja, et viimase viie aasta jooksul on sel erilisel kuupäeval, 14. veebruaril, sõlminud abielu 101 paari. 32 neist sõlmiti just 2023. aastal.