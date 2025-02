Aasta üks tähtsaim meelelahutuslik õhtu on peagi algamas – Eesti Laul 2025 finaal. Tänavuseks õhtuks on televaataja jaoks ettevalmistus olnud minimaalne, sest harjumuspäraseks saanud poolfinaalid jäeti ära ja finaali ajal tuleb püsida valvas koguni 16 loo ajal. Lõpptulemus on siiski sama, mis alati: finalistide seast selgub kolm parimat ja nende vahel valib rahvas selle õige, Eurovisiooni lavale sobiva ja väärilise loo. Kuid kas kokkuhoiu mõttes tehtud formaadimuutus tasub end ära või väsitab see televaataja ükskõiksesse emotsioonide tandemisse?

Alustuseks peaksin tõdema, et olen suur Eesti Laulu fänn ja seda ajast, mil võistlust tunti «Eurolaulu» nime all. Võin enesekindlalt väita, et olen nende mitmekümne aasta jooksul alati end vähemalt finaalõhtuks teleka ette sättinud ja oma lemmikule kaasa elanud. Mõnel aastal on mul lemmikuid mitu, mõnel vähem, kuid vankumatult on alati Eesti Laulu finalistide nimistus olnud üks laul, mis paitab minu südant rohkem kui teised. Sel aastal on lood teisiti.