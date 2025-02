Esmaspäeval toob Kanal 2 saade «Kuuuurija» ekraanile loo Põltsamaa vallast, kus elanike seas on puhkenud tõsine vastasseis – nende kodude lähedusse planeeritakse kümneid tööstuslikke tuulikuid, mille kõrgus on võrreldav Tallinna teletorniga. Paljud tunnevad, et nende elukeskkond muutub pöördumatult ning tuulikute mõju tervisele, loodusele ja pärandkultuurile on teadmata.