VIDEO Miljardär Elon Musk leidis magamiskoha valitsushoone põrandal

Alates valitsuse tõhususe osakonna (Department of Government Efficiency – DOGE) juhataja ametikohale asumisest on 53-aastane Musk töötanud USA 34. presidendi Dwight Eisenhoweri nime kandvas büroohoones asuvas kontoris. Hoone, kus asuvad erinevad USA presidendi täitevbüroo agentuurid, on osa Valge Maja kompleksist ja asub otse läänetiiva vastas, teatab People.