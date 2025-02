Kodumaine telekanal Filmzone toob Oscarite jagamise otseülekande Eesti vaatajateni

Tänavune Oscarite otseülekanne Hollywoodist Dolby teatrist algab 2. märtsil Eesti aja järgi ööl vastu esmaspäeva kell 01.30, kui ekraanidele jõuab punase vaiba melu, kus saab näha staaride saabumist ja nende vestlusi ajakirjanikega. Auhindade jagamine algab kell 02.00 ning õhtut juhib esimest korda näitleja ja koomik Conan O'Brien , kes on tuntud oma terava huumori ja lavalise osavuse poolest.

Tänavu on üheks suurimaks favoriidiks film «Emilia Pérez», millel on kokku 13 nominatsiooni, sealhulgas parima filmi, režissööri ja mugandatud käsikirja kategoorias. Filmi peaosatäitja Karla Sofía Gascón on esimene transsooline näitleja, kes kandideerib parima naisnäitleja auhinnale. Tugevate kandidaatide hulka kuuluvad ka «The Brutalist» ja «Wicked», mõlemad kümne nominatsiooniga.