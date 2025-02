VIDEO TEINE SÜNNIPÄEV! Lasnamäel lahutas jalakäijat bussi alla jäämisest mõni sentimeeter

Postitusele on nüüdseks kogunenud üle 50 000 vaatamise ja ligi kolmsada kommentaari. Viimastes tänavad paljud õnne, et naisterahvas ellu jäi. Samuti märgib nii mõnigi, et ristmik vajaks valgusfoori.

«Autojuhid peavad ülekäiguradade vahetus läheduses valmis olema jalakäijate ja kergliiklejate teeületusteks. See tähendab, et sõidukiirust tuleks vähendada aegsasti ja veenduda, et päriselt kummaltki poolt kedagi teele ei jookseks – seda isegi juhul, kui esiti tundub, et tee ääres pole kedagi,» rääkis Kirss ja lisas, et niisamuti peavad ka jalakäijad veenduma, et tee ületamine on neile turvaline ja sõiduki juht on neid märganud.