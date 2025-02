SÕBRAPÄEVIK Eesti staaride südamesse on pugenud just need erilised hingekaaslased

Lauljatarid Heleza ja An-Marlen

«An-Marlen on olnud minu parim sõbranna peaaegu et esimesest silmapilgust! Teate seda, et armutakse silmapilkselt? Noh, meist said sõbrannad nii,» ütleb Heleza.

«Erilisi hetki temaga on nii palju, aga eriti meeldivad mulle just need, kus oleme lava jaganud. Meie ühises loos on üks rida «armastan sind, igavesti» ja iga kord, kui laval oleme, võtame käest kinni, vaatame üksteisele silma ja laulame koos seda rida teineteisele.»

«Bad ass bitch kõige pehmema südamega» – just nii kirjeldab Heleza oma parimat sõbrannat.

Heleza ja An-Marlen. Foto: Erakogu

Lauljatar Merilin Mälk

Merilini jaoks on lemmikud just sügavad vestlused sõpradega. «Sest need on hetked, mis aitavad üksteist paremini mõista ja see on kordades parem kui small talk.»

«Oma sõpradest hoolin iga päev. Võibolla kvaliteetaega nautides meeldib meile sõbrapäeva koos veeta, nii et saab koos süüa teha või midagi meisterdada. Sõber on inimene, kellega ei hakka kunagi igav. Ta on pereliige, kellega on ka vaikuses tore olla – midagi ei ole piinlikku, keegi ei teeskle kedagi teist.»

Merilin Mälk Foto: Erakogu

Sisulooja ja juuratudeng Brigitte Susanne Hunt

Brigitte kaks parimat sõbrannat on tema Instagramiski figureerivad kaunitarid Krislin ja Adriana.