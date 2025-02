«Automaks arvati tagastatavalt summalt maha automaatselt?» Tuludeklaratsiooni täitnud kodanikke tabas üllatus, maksuamet selgitab

Kaks naist täitsid tuludeklaratsiooni kohe esimesel võimalusel ja ehmusid, kuna neile tundus, et ka automaksu summa on tagastatavalt tulult maha arvatud. Tallinna mees aga tasus teadlikult automaksu summa ühekorraga, kuid leidis siis selle summa ettemaksukontolt ja sai ühtlasi ka teada, et automaksu saab tasuda kahes osas.

«Kui inimesel on tagastamisele kuuluvat tulumaksu 100 eurot ja mootorsõidukimaksu 16. juuni 2025 tähtajaga tulevikunõue on näiteks 50 eurot, siis kuvatakse nõuete lehel saldo -50 eurot. See ei tähenda, et tagastamisele kuuluv summa on juba mootorsõidukimaksu katteks läinud,» selgitab maksuamet.