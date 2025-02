ONGI KÕIK? Kanye Westi ja austraallannast Bianca Censori suhe on läbi!

Kanye West ja Bianca Censori kavatsevad väidetavalt lahutada vaid üksteist päeva pärast Grammy skandaali punasel vaibal. Räpparile lähedane allikas kinnitas, et paar on nüüdseks lahku läinud ja nad ootavad lähipäevil abielu lõpetamiseks seaduslikku avaldust.

Räägitakse, et nad on suuliselt kokku leppinud, et ta saab pärast 2022. aasta detsembris alanud lühikest abielu 5 miljonit eurot.



Väidetavalt ööbib 30-aastane Censori veel paari ühises 35 miljoni euro suuruses majas Beverly Park Northis, Los Angeleses.