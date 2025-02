VIDEO Tiktokker Anni Hallik on Maks ja Mooritsa toodangus pettunud: ma ei julge seda süüa, sest lõhn ja välimus on imelik!

Tuntud tiktokker ning 2024. aasta parim meikar Anni Hallik on pidanud korduvalt pettuma vinnutatud lihasnäkkides. See on juba teine kord, kui naine sattus Maks ja Mooritsa toodangu peale, mille välimus tekitab palju küsimusi.

«Võtsin seekord külmkapist, sest ühe korra oli juba halb kogemus. Ja ikka sain selle veidra lõhna ja välimusega liha,» räägib Hallik.