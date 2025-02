Potentsiaalselt ohtliku asteroidi läbimõõt on hinnanguliselt 55 meetrit, mis on umbes sama lai kui Walt Disney Worldi Tuhkatriinu loss on kõrge, ja liigub kiirusega 48 000 kilomeetrit tunnis. Kuigi see on inimtsivilisatsiooni hävitamiseks liiga väike, võib asteroid 2024 YR4 siiski pühkida minema suure linna, vabastades kokkupõrkel umbes kaheksa megatonni energiat, mis on 500 korda rohkem energiat, kui vabanes Jaapanis Hiroshima hävitanud aatomipommiplahvatuses. Aga mis siis, kui see tormaks hoopis Kuule?