KUI ARMAS Europarlamendi saadik Jüri Ratas veedab sõbrapäeva kõige kallimatega: püüan oma elu elada nii, et iga päev oleks ikka sõbrapäev!

46-aastane poliitik ning sisulooja Jüri Ratas​ peab seda päeva väga tähtsaks. Lausa nii tähtsaks, et püüab elada nii, justkui iga päev oleks sõbrapäev.



Armsa idee sai ta enda lahkunud isalt: «Täiskasvanuks saades olen lähtunud sõbrapäeva tähistades oma isa mõttest elada nii, et iga päev oleks sõbrapäev.»



Üks armsamaid mälestusi seoses tähtpäevaga ulatub lausa lapsepõlve: «Mäletan, et koolis oli selline postkast, kuhu sai panna kirjutatud sõbrapäeva kirja inimesele, kes sulle kooliajal meeldis. See tekitas ikka parajalt elevust.»



Sel aastal veedab mees 14. veebruari koos enda abikaasa ja lastega kodus.



«Kuna tegemist on reedese päevaga, siis teeme ühe jalutuskäigu koer Brauniga metsas, ühine õhtusöök ja tore filmiõhtu koos perega. Holger on hakanud viimasel ajal õppima klaverimängu ja usun, et ta esitab meile paar toredat klaveripala.»