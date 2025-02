Riik sulgeb kulude kokkuhoiu nimel kohtumajasid. Alates selle aasta algusest on suletud Tartu maakohtu Põlva kohtumaja uksed. 1. märtsil vabastab president ametist Tartu maakohtu kohtuniku Rita Kulbergi. See, et kohtunik ei saa oma kohtus tööd jätkata kohtumaja sulgemise tõttu, on Eestis esmakordne.