Lasime 14. veebruaril toimuva sõbrapäeva puhul hinnata tehisarul ehk ChatGPT-l, kes on tema meelest Eesti kõige sõbralikumad kuulsused.

AI tõi välja laulja Ott Leplandi, kes olevat tema sõnul tuntud oma alandlikkuse ja sõbralikkuse poolest. «Tema isikupära on väga soojalt vastu võetud, kuna ta suudab hoida oma eraelu ja professionaalsuse tasakaalu, olles oma fännidega alati sõbralik ja lähedane. Ott on tuntud oma lihtsuse ja kaastundlikkuse poolest, olles tõeline näide sellest, kuidas kuulsus ja sõbralikkus saavad käia käsikäes. Tema suhtlemisstiil ja alandlikkus on aidanud tal saavutada oma populaarsuse,» leidis tehisaru.