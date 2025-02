VIDEO «Mitu veoautot tee peal seismas!» Tallinlane jagab hetke hommikusest liiklusolukorrast

PPA ​pressiesindaja Marge Sillaots ütleb, et kella 9.37 paiku sai politsei teate, et Tallinna ringteel põrkasid kokku kaks sõiduautot. «Tegemist on kindlustusjuhtumiga, kuid politsei aitab kohapeal tekkinud ummiku tõttu liiklust reguleerida,» sõnab Sillaots.

Kuna liiklusteemad lähevad inimestele väga korda, on ka selle videopostituse all arvukalt kommentaare. «Nii kui lumi maha tuleb, juhtub palju õnnetusi,» tõdeb üks. ​«Võib-olla on hea, et sel talvel nii vähe lund on olnud,» arvab teine. «Kas pole selge, et teed on libedad?» küsib kolmas juhtides tähelepanu sellele, et libedaga tuleks sõita palju aeglasemalt.