Jaanus Nõgisto on armastatud Eesti kitarrist, kelle karjäär on ulatunud läbi mitmete projektide. Tehisaru sõnul on Jaanuse sõbralik ja ligipääsetav olemus saanud paljuski tema tunnusmärgiks. «Jaanus on oma fännidega suhtlemisel väga soe, olles alati valmis vestluseks ja tundes huvi oma publiku vastu. Tema humoorikas ja avatud suhtumine teeb ta kõigi seas populaarseks ja tema soov teha head oma töö kaudu on paljudele inspireeriv,» leidis AI.