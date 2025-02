Ligi 11 miljoni suurune jackpot on Eesti ajaloo suurim üksikvõit ning ühtlasi suurim summa, mis online-kasiinos on välja makstud. Jackpot tuli progressiivse võidusummaga mängus, kus peavõit kasvab ülemaailmsete panustega seni, kuni õnnelik mängija selle lõpuks tabab.

«Meil on suur au pakkuda eksklusiivset juurdepääsu Gold Blitz King Millions mängule ning veel parem meel on tõdeda, et esimene suurvõit selles rahvusvahelises mängus läks meie Eesti mängijale,» ütles OlyBeti ärijuht Tomas Graham.