Nele-Liis Vaiksoo kokkupuutest vähiga: koostasin peas juba testamenti

«Ligi kümme aastat tagasi sain ma samamoodi kutse osaleda uuringus. Mõtlesin, et ma olen nii noor, et kuidas ma sain nii auväärt kutse. Kuna ma olen kohusetundlik inimene ja see on tasuta ette nähtud, siis läksin käisin ära. Pean tunnistama, et kui ma olin need testid ära andnud, siis unustasin teema kohe ära. Mulle öeldi, et kui kuu aja jooksul ei helistata, siis on kõik korras,» alustab naine juttu.