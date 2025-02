VIDEOINTERVJUU Tiktokker Dasha Pastak on pigem säästlik, ent välimuse peale laristab ta kuus mitusada eurot: ma loodan, et mees ei vaata!

Kuna üha enam kuuleb, kuidas sisuloojad teenivad rohkem palka kui tavatööl käivad inimesed, siis püüdsime uhkel Anne & Stiili galal kinni tuntud sisulooja Dasha Pastaki, et uurida, kui suur laristaja tema on. ​



Pastak on Ukraina päritolu 41-aastane kaunitar, kes on juba aastaid elanud Eestis. Eelkõige on ta eestlastele tuntud oma huumori poolest. Nimelt naerutab Pastak inimesi TikTokis, kus tal on üle 30 000 fänni.