VIDEO Laulja Taylor Swift jagas Grammy auhinnagalal töötajatele lava taga heldelt jootraha

Kuu alguses toimunud Grammy auhinnagalast on ringluses video, kus on näha, kuidas jootraha jagamise poolest tuntud lauljanna Taylor Swift andis lava taga taas töötajatele raske töö eest vaevatasu.



Xi postitatud videol on näha, kuidas megastaar, kes oli nomineeritud kuuele auhinnale, tänas lahkudes töötajaid: «Suur aitäh teile kogu teie raske töö eest.»​