Ligi 50 kilo kaotanud Synne Valtri kummutab kaalulangetusravimite kõlakad: see teekond on olnud äärmiselt keeruline

Saates märkis lauljatar, et kaalulangetuse juures on kõige tähtsam motivatsioon ja tugev tahe. «Kaalulangus saab alguse vajadusest – kas on terviseprobleemid või esteetiline välimus ei ole enam nii hea kui tahaks. Igaüks peab ise ära tundma, et nüüd on see murdepunkt, kust enam edasi minna ei saa ja tuleb midagi ette võtta.»

Toitumisest rääkides tõi ta välja, et paraku on tervislik toitumine kallim ning ebatervislikud tooted on poodides täpselt silmakõrgusele asetatud. Ta märkis, et poed on täis odavaid saiakesi ja kassade ääred on täis šokolaadi. «Miks ei võiks seal olla beebiporgandid? Meil on poes kõik mittevajalik tehtud oluliselt soodsamaks ja kergesti kättesaadavaks,» arutles ta.

Lauljatar tunnistas, et on enda kaalulangetuse kohta saanud erinevat tagasisidet. «Eks arvamusi on seinast seina, mida keegi suudab välja mõelda. Hoian ma end siis näljas, olen vähihaige või olen kasutanud mingeid preparaate.»

«Ma tean, mida ma teinud olen, ja ma tean, et see teekond on olnud äärmiselt keeruline,» sõnas ta spekulatsioonidele vastuseks.

Ka aastaid tagasi rääkis Synne, et tema figuuri saladuseks on karm kord. Ta käib jõusaalis ja kodus on tal trenažöör crosstrainer. «Ja muidugi aitab kaloritepõletusele kaasa ka tihe esinemisgraafik, sest üks esinemine on võrdne u 7000 sammuga,» sõnas Synne.

