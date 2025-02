PÄEVAHOROSKOOP 12. veebruar: Kaksikute kõrvu võib jõuda põnevaid kuulujutte, Neitsi peaks hoolega kuulama oma keha ja vaimu

Lapsed vajavad sinu tähelepanu ja mõistmist, mitte aga seda, et üritaksid nende elu suunata. Ole toetav igas olukorras!

Sada asja on vaja ära teha! Võimalik, et vanema põlve sugulased vajavad sinu tuge ja abi, isegi siis, kui nad seda sulle öelda ei tihka.

Sõprussuhetes võib toimuda olulisi pöördeid. Ehk saab sinu jaoks selgemaks, kes on sulle ustavad sõbrad, keda aga ei tasu usaldada.

Mingid töised projektid on jõudnud otsustavasse järku. Tahaksid midagi oma tööelus muuta ja otsid mõtetes selleks võimalust.

Tähelepanu on ühisvaraga seotud teemadel. Hoia rahaasjad tugevasti kontrolli all. Ära tee otsustavaid tehinguid, vaid pigem jälgi mängu.

Töised mured võivad hinge rahutuks teha, katsu mitte vihastada. Peamine on see, et sa üle pingutades tervisele liiga ei teeks.